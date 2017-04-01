«Зенит-2» – «Спартак-2»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В субботу, 1 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» состоится матч 29-го тура Футбольной национальной лиги между «Зенит-2» и «Спартак-2».
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит-2» — «Спартак-2».
Встречу 01.04.2017 обслужит бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко из Владивостока.
Ранее друг с другом команды встречались пять раз. Три раза победу праздновали футболисты команды «Спартак-2», и два раза сильнее оказывались игроки «Зенит-2». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой команды «Спартак-2» со счётом 4:1.
В таблице ФНЛ «Спартак-2» (41 очко) располагается на шестой строчке, а «Зенит-2» (34) занимает 13-е место.