«МЮ» – «Вест Бромвич»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В субботу, 1 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич».
Ранее команды встречались друг с другом 129 раз. 55 раз победу праздновали футболисты «Манчестер Юнайтед», 31 раз матч завершился вничью, и 43 раза сильнее оказывались игроки «Вест Бромвич». Последняя встреча между этими командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.
В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» (52 очка) занимает пятое место, а «Вест Бромвич» (43) располагается на восьмой строчке.