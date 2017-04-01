Пике пропустит матч «Гранада» — «Барселона»

Защитник «Барселоны» Херард Пике не сыграет в матче 29-го тура испанской Примеры с «Гранадой», сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
«Мы предоставили Пике отдых, так как он важнейший футболист и играл много матчей», — заявил на пресс-конференции главный тренер каталонцев Луис Энрике.
Из-за перебора жёлтых карточек в матче, который состоится 2 апреля в Гранаде, не сыграет нападающий каталонской команды Лионель Месси.
Напомним, что в лазарете у «Барселоны» находятся защитник Алейкс Видаль и полузащитник Арда Туран.
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