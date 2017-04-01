«Динамо» – «Тамбов»: матч начался с минуты молчания в память Мудрика и Казачёнка

Матч 29-го тура Футбольной национальной лиги между московским «Динамо» и «Тамбовом» начался с минуты молчания в память Эдуарда Мудрика и Владимира Казачёнка, передаёт корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
О смерти на 65-м году жизни экс-нападающего московского «Динамо» и заслуженного тренера России Владимира Казачёнка было объявлено 26 марта, а на следующий день появилась информация о том, что на 78-м году жизни скончался бывший защитник «Динамо» и сборной СССР Эдуард Мудрик.
Встреча «Динамо» — «Тамбов» началась в 15:00 по московскому времени и проходит в эти минуты.