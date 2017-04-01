Нурмагомедов: для MMA обойти футбол по интересу и накалу невозможно

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к футболу и признался, что болеет за «Реал» и «Анжи».
«Сможет ли ММА стать популярнее футбола? Вытеснить футбол не только в России, но и в мире невозможно. Это самый интересный вид спорта. Близко подойти сможем по рейтингам, но по интересу и по накалу невозможно. Ну как можно опередить матч «Реал» — «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»! Я думаю, это невозможно в этой жизни. Для меня футбол остаётся на первом месте.
В России я всегда болею за «Анжи», это мой родной клуб из Дагестана. Я всегда болею за него, слежу, как сыграли, на каком этапе они сейчас — вылетают, не вылетают. Конечно, хочется, чтобы они боролись за призовые места, за Европу, но пока приходится следить, в какой они зоне. Ещё болею за мадридский «Реал», смотрю испанский футбол. Но больше люблю английский футбол», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.