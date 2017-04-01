Пирло: игра «Наполи» — это праздник для глаз, но состав «Ювентуса» сильнее

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями о предстоящем матче туринской команды с «Наполи» в 30-м туре Серии А.
«Конечно же, это будет захватывающая игра. На поле будет напряжение, поскольку встретятся прямые конкуренты, а в Неаполь вернётся Гонсало Игуаин. Это матч, в котором каждый хотел бы сыграть.
Игра „Наполи“ — это праздник для глаз, Маурицио Сарри привил команде свой стиль. Несмотря на это, состав „Юве“ сильнее, чем у неаполитанцев, и точно будет сильнее ещё на протяжении нескольких лет», — цитирует Пирло Goal.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе 2 апреля. Начало — в 21:45 мск.