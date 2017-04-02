Спаллетти: отправился бы на «Сан-Паоло», но мне сказали, что это будет проблемой

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы посетить матч между «Наполи» и «Ювентусом» в 30-м туре Серии А, но не сможет сделать этого.
«Я бы с удовольствием отправился на „Сан-Паоло“, поскольку там будет зрелище, но мне сказали, что моё присутствие станет проблемой. Сегодня на поле будут сильные команды, тренеры и стили игры, посмотрим, что произойдёт до финального свистка», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало — в 21:45 мск.