Симеоне: доволен храбростью, которую «Атлетико» показал в матче с «Малагой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Малагой» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Больше всего я доволен храбростью и борьбой, которую мы показали в матче с „Малагой“. Мы вышли на матч с двумя молодыми игроками на поле и двумя основными центральными защитниками на скамейке, но команда всё равно решила задачу.
Когда команда сплочённо работает, всегда есть шанс на победу. Мы мало владели мячом, но зато имели четыре голевых шанса. У нас нет времени на празднование, но мы уезжаем домой довольными», — цитирует Симеоне Marca.