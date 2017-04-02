Коке: после рурского дерби мне необходимы три недели отдыха

Защитник «Шальке» Коке прокомментировал результат рурского дерби с дортмундской «Боруссией» (1:1), пошутив, что ему после такой игры необходимы три недели отдыха.
«Для меня это был особенный день. Я наконец-то сыграл первый официальный матч за «Шальке». К тому же это было дерби. Мы хотели заработать три очка, но, в общем, можем жить и с ничьей. Чтобы завоевать даже это одно очко, нам пришлось усердно бороться. «Боруссия» очень сильная команда, сегодня она доказала это в очередной раз. Поэтому я рад, что нам удалось после пропущенного мяча восстановить статус кво.
Лично я думаю, что мне теперь необходимы три недели отдыха. А если серьезно, то это нормально, что после такой долгой паузы моему телу непросто, но я восстановлюсь. Уже через три дня в программе очередное сложное задание», — цитирует Коке сайт «Шальке».