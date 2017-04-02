Каррера: не думаю о возвращении в Италию и сфокусирован на работе в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о форварде Луисе Адриано и своём будущем.
«Луис Адриано неплохо адаптировался. Он получил травму в первом матче, но я надеюсь, что вскоре он будет готов на 100 %.
Будем ли мы снова изучать итальянский трансферный рынок летом? Если будет что-то конкретное. Сейчас мы хотим успешно завершить сезон, а потом посмотрим.
Я не думаю о возвращении в Италию и сфокусирован на работе со „Спартаком“. Надеюсь добиться здесь успеха. У меня ещё два года по контракту, и всё идёт отлично», — цитирует Карреру Tuttomercatoweb.
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