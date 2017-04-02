Ориги: могу быть полезен «Ливерпулю» уже сейчас, я не опция на будущее

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Бельгийский футболист забил третий гол в ворота «ирисок».
«Матчи с „Эвертоном“ всегда особенные, я понял это, как только перешёл в „Ливерпуль“. Для меня очень важно помочь команде победить в такой игре. После перерыва на матчи сборных всегда непросто, у нас был только один полный день для подготовки, так как футболисты из Бразилии и других стран вернулись довольно поздно. Впрочем, мы справились с этим.
Всегда говорил, что хочу быть топ-бомбардиром для „Ливерпуля“, и чувствую, что готов им быть. Могу быть полезен уже сейчас, я не опция на будущее», — цитирует 21-летнего футболиста сайт красных.