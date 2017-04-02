Лукас Лейва: Ливерпуль остался красным, и это многое значит для наших фанатов

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.
«Это была большая игра для нас, домашнее дерби. Мы показали хороший футбол в сложных условиях, так как многие игроки вернулись поздно. Надо отдать должное Коутиньо, Фирмино и Мане — они сыграли великолепно.
Мы понимали, насколько важно выиграть дерби и остаться в четвёрке лучших. Ливерпуль остался красным, и это многое значит для наших фанатов», — цитирует Лейву сайт клуба.