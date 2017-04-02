Лепёхин: «Зенит» легко победил «Рубин», это было предсказуемо

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Рубином» (2:0) в 21-м туре РФПЛ.
«Победа «Зенита» над «Рубином» была лёгкой и предсказуемой. Хотя первые 20-30 минут казалось, что встреча будет нервной и непредсказуемой, но потом питерцы завладели преимуществом и спокойно довели встречу до победы.
«Рубин» был нормально настроен на игру, но не сработала контратакующая тактика – пропустив, команда не перестроилась. А «Зенит» в свою очередь уверенно контролировал мяч и игру в целом», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.