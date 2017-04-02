Гаджиев: игроки «Амкара» не справились с эмоциями в матче с «Тереком»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:1).
«Я думаю, игра была тяжёлая. Много было борьбы. Результат нас огорчил, но не потому, что мы обязательно должны были выиграть. Хотя был хороший момент у Прокофьева, когда он головой бил с метра. Огорчил результат потому, что мы не сыграли так, как можем. Я думаю, основная причина – эмоции, с которыми мы не справились. И там, где пропустили гол, и во втором тайме.
Наши футболисты старались отдать все силы игре, и мы это приветствуем. Но с эмоциями даже в простых ситуациях справиться не смогли. Особенно заметно это было в ситуациях, когда мы распоряжались мячом. А оборонялись в целом хорошо», — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».