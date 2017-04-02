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Рекордная сухая серия Акинфеева прервалась спустя 764 минуты

2 апреля 2017, воскресенье. 18:08. Футбол
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в первые 72 минуты матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

На 25-й минуте футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. На тот момент Акинфеев не пропускал в чемпионате больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Однако, пропустив на 72-й минуте встречи, Игорь прервал серию спустя 764 минуты.

Таким образом, Акинфеев не смог подняться на четвёртую строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России. Для этого ему не хватило трёх минут. Сейчас четвёртое место занимает Владимир Пчельников (767 минут), третье — Сослан Джанаев (775), второе — Максим Левицкий (809), а первое — Руслан Нигматуллин (939). Тем не менее, Акинфеев опередил Александра Филимонова (720) и расположился на пятой строчке списка самых продолжительных сухих серий чемпионата страны.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Крылья Советов Александр Филимонов Игорь Акинфеев Статистика
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