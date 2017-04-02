Скрипченко: у «Крыльев» до последних минут оставался шанс спасти игру с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Приятно играть на таком красивом стадионе. Мы в первый раз здесь – всё прекрасно. Я очень рад за ЦСКА, что у него появилась такая арена.
Что касается матча, то мы знали, что ЦСКА последнее время перестроился играет в другой тактической расстановке. Были готовы к тому, что Фернандес на правом фланге активно борется за верховые мячи, сбрасывает, а атакующая группа хорошо работает на подборах и создаёт опасность вблизи ворот соперника. Но не в полной мере справились с правым флангом атаки соперника и, в частности, с Фернандесом. У ЦСКА была большая фора после второго забитого мяча. Если вы заметили, во втором тайме мы перестроились на более атакующую модель игры 4-2-3-1. С выходом Зуева приобрели в атаке дополнительные опции, и в целом это принесло успех. Путём замен, считаю, мы доминировали во второй половине тайма. И у нас были возможности после первого гола забить второй. Пускай, не стопроцентные, полумоменты – но они были. Как результат, до последних минут игра держала в напряжении. При этом мы могли и сами пропустить. После третьего гола ЦСКА игра бы закончилась. А так у нас до последних минут оставался шанс спасти игру. К сожалению, не получилось.
Чем была вызвана замена Глеба? Он неплохо провёл игру, но надо понимать, что в матче с «Ростовом» он получил травму и несколько дней не тренировался. Сегодня на 90 минут Саша, к соалению, не был готов. То время, которое получил, он сыграл неплохо. Но нам хотелось ещё усилить атакующий потенциал за счёт замены., — передаёт слова Скрипченко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.