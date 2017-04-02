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Гончаренко: Акинфеев прервал сухую серию? В какой-то мере чувствую облегчение

2 апреля 2017, воскресенье. 19:02. Футбол
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в домашнем матче 21-го тура РФПЛ, а также завершение рекордной сухой серии голкипера Игоря Акинфеева. В этой встрече вратарь сначала улучшил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ, а затем прервал её, остановившись на отметке 764 минут.

«Акинфеев прервал сухую серию? В какой-то мере чувствую облегчение. Любая серия не должна давить. Конечно, Игорю неприятно. Сначала игра была под контролем, а потом стала уплывать из-под контроля.

После того как счет стал 2:0, мы снизили нашу активность. Соперник стал создавать опасности у наших ворот и забил гол. Важно, что мы победили и теперь будем готовиться к следующему туру. Да, без Дзагоева впереди у нас были другие скорости, но Натхо забил победный гол и справился», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Крылья Советов Алан Дзагоев Бибрас Натхо Виктор Гончаренко Игорь Акинфеев
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