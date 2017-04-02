Бабаев назвал Игнашевича легендой российского футбола

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) прокомментировал возможное возвращение защитников Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича в сборную России. Функционер назвал Игнашевича легендой российского футбола, комментируя установленный сегодня игроком рекорд по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России.
«Возвращение Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича в сборную? Это скорее не ко мне вопрос. Они своё решение озвучили, мне кажется, это честно. Каждый из них сказал, что готов в случае необходимости вернуться под знамёна сборной России, но явно не в товарищеских матчах. Им в товарищеских играх нечего доказывать, и не нужно это делать.
Сегодня Сергей Игнашевич поставил рекорд, он, безусловно, легенда российского футбола. Это просто гроссмейстерский показатель. Мы очень рады, что Сергей продолжает приносить пользу и профессионально относиться к своей работе. Мне кажется, что он не остановится на достигнутой цифре», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.