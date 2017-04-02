Пятов: команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр»

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов поделился впечатлениями от выездного матча УПЛ с «Зарей» (2:1).
«Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принёс нам успех. Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы… Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где всё бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр».
В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше», — цитирует Пятова сайт «Шахтёра».