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Пятов: команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр»

2 апреля 2017, воскресенье. 23:19. Футбол
Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов поделился впечатлениями от выездного матча УПЛ с «Зарей» (2:1).

«Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принёс нам успех. Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы… Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где всё бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр».

В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше», — цитирует Пятова сайт «Шахтёра».
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
Теги
Заря Шахтёр Донецк Андрей Пятов
Новости. Футбол
2 апреля 2017, воскресенье
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