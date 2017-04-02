Бензема забивал всем клубам Примеры, против которых играл

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал автором первого гола в ворота «Алавеса» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании (3:0).
Благодаря точному удару на 31-й минуте встречи французский футболист отметился любопытным достижением. Теперь Бензема забивал абсолютно всем клубам Примеры, с которыми он встречался. С 2009 года форвард сыграл против 31 клуба в чемпионате Испании.
В текущем сезоне Примеры Бензема записал на свой счёт девять мячей и четыре результативные передачи в 23 матчах за «Реал». Всего на его счету 237 матчей и 120 голов в Примере.