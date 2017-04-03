Сарри: в Италии редко видят «Ювентус», которому приходится настолько тяжело

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от матча 30-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:1.
«Когда команда играет так, как это делал „Наполи“ сегодня, тренер может немного попенять на не лучший результат, но, конечно, не могу сказать, что в данную минуту я разочарован. В Италии редко видят „Ювентус“, которому приходится настолько тяжело.
Игра началась очень плохо, потому что мы быстро пропустили, а „Ювентус“ обладает отличной защитой и быстро переходит из обороны в атаку. Тем не менее мы сделали всё возможное, чтобы не дать „Ювентусу“ никаких других реальных моментов, в том числе шансов для контратак», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.