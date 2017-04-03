Касемиро: сначала мне приходилось с Зиданом немного трудно

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро рассказал об одной беседе с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Касемиро с 2014 по 2015 год играл на правах аренды за «Порту», а португальскую команду возглавлял Лопетеги.
«У нас с Лопетеги состоялся разговор после того, как я вернулся из «Порту» в «Реал». Он спросил меня в шутку, не хочу ли я принять испанское гражданство. Однако я очень горжусь тем, что являюсь бразильцем», — приводит слова Касемиро Globo Esporte.
Относительно работы под руководством наставника «сливочных» Зинедина Зидана Касемиро сказал: «Сначала мне приходилось с ним немного трудно. Ведь речь идёт о Зидане! Я рос, следя за его игрой. Теперь он пользуется уважением как тренер. Нельзя не уважать человека с такой футбольной биографией».