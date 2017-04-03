Касильяс: кто сказал, что я не могу вернуться в сборную Испании?

Бывший голкипер мадридского «Реала»Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», в очередной раз признался, что не потерял надежды на возвращение в сборную Испании. После чемпионата Европы 2016 года национальную команду возглавил Хулен Лопетеги, который пока не приглашал Касильяса в сборную.
«Я в своё время беседовал с Лопетеги, с которым мы знакомы очень давно. Он сказал мне, что его вратарём будет Давид де Хеа. Мне хотелось бы вернуться в сборную, если я буду достоин этого. Я никогда не говорил, что попрощался с национальной командой. Перед собой имею вызов и могу задать следующий вопрос: «Кто сказал, что я не могу вернуться в сборную Испании?» — цитирует Касильяса Marca.