«Реал» — первый клуб в мире, набравший 100 млн подписчиков в «Фейсбуке»

Мадридский «Реал» стал первым клубом в мире, набравшим 100 млн подписчиков в социальной сети «Фейсбук» и опередившим «Барселону».
Столичный клуб в нынешнем сезоне выступает в целом стабильно: по итогам 29 туров чемпионата Испании команда Зинедина Зидана провела 28 матчей и с 68 очками возглавляет турнирную таблицу. «Барселона» заработала 66 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, однако у столичного клуба игра в запасе. В лиге чемпионов «Королевский клуб» вышел в четвертьфинал, где померится силами с мюнхенской «Баварией». Что же касается розыгрыша Кубка Испании, то «сливочные» сошли с дистанции с четвертьфинала, проиграв «Сельте».
На третьем месте по числу поклонников в «Фейсбуке» «Манчестер Юнайтед», имеющий 73 млн подписчиков.