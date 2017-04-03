Луис Энрике: Неймар и Суарес? Победы одерживает команда

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул после выездного матча 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1), что самое главное в футболе — командная игра. Наставника сине-гранатовых спросили, сказывается ли на игре команды отсутствие нападающего Лионеля Месси, если форварды Неймар и Луис Суарес в надлежащем состоянии. Бразилец и уругваец забили по одному голу в этой игре.
«Неймар и Суарес? Победы одерживает команда. Необходимо решать потери в составе и проблемы коллективными силами. Футболисты уровня наших игроков очень сильны», — приводит слова Луиса Энрике AS.