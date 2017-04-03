Конте: поражение от «Кристал Пэлас» отличается от проигрыша «Ливерпулю»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в домашней встрече 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Это поражение абсолютно отличается от поражения от «Ливерпуля» или «Арсенала». Потому что, полагаю, мы были другой командой, а теперь у нас сильная команда.
В субботу, несомненно, был не наш день, потому что мы создали много моментов, чтобы забить, и доминировали в матче. Когда ты проигрываешь такой матч, ты пытаешься найти ответы на многие вопросы, но очень сложно найти какой-то один при таком результате.
Мы хорошо сыграли, но я не хочу говорить о невезении, мне не нравится это слово. Думаю, в конечном счёте мы заслуживали ничью, но я хорошо знаю футбол, и иногда подобные матчи случаются», — цитирует Конте официальный сайт клуба.