Бауса: желаю успехов Аргентине, а если меня уволят, уйду домой

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отметил, что отнесётся с пониманием к решению Ассоциации футбола Аргентины (AFA) относительно его будущего. Ранее сообщалось, что AFA ввиду невыразительной игры и слабых результатов национальной команды может 3 апреля отправить Баусу в отставку.
«Возможно, в понедельник я встречусь с президентом AFA. До тех пор мы с моим тренерским штабом будем работать так, как делали это всегда. Будет встреча с руководством, после чего посмотрим, как будут развиваться события. Если руководство решит уволить меня, то сможем обсудить причины. Я желаю успехов Аргентине, а если меня уволят, уйду домой. Хочу, чтобы команда всегда добивалась успехов», — цитирует Баусу Ole.
По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.