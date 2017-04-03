Инспекция ФНС подала заявление о банкротстве «Кубани»

Инспекция ФНС №4 подала заявление в арбитражный суд Краснодарского края о признании банкротом «Кубани». Как сообщает РАПСИ, дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.
Краевой арбитраж в марте удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» о взыскании с «Кубани» 50,5 млн рублей долга по спонсорскому контакту. Кроме того, в феврале арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение нижестоящего суда о законности выплаты клубом «Кубань» болгарскому футболисту Ивелину Попову компенсации в размере € 600 тыс. за переход в «Спартак».
Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Краснодарского края. Кассация отменила решение первой инстанции от 28 июля 2016 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 года. Тогда суды отклонили заявление министерства физкультуры и спорта Краснодарского края и ЗАО «ИСК-инвест» о незаконности выплаты компенсации.