Болельщики сборной Аргентины предпочитают видеть Гальярдо у руля команды

Газета Ole провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о том, кто должен работать у руля сборной Аргентины в случае увольнения наставника команды Эдгардо Баусы. Любителям футбола предлагалось сделать выбор между главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевым «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.
По итогам опроса выяснилось, что большинство респондентов отдают предпочтение Гальярдо. За него проголосовали 49% болельщиков. Сампаоли и Почеттино получили 28% и 23% голосов соответственно.
3 апреля ассоциация футбола Аргентины должна принять решение относительно будущего Баусы у руля национальной команды. По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.