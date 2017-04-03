Клиши выступил в защиту Венгера

Бывший защитник «Арсенала», ныне игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши выступил в защиту главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера, который в последнее время подвергается критике со стороны болельщиков «канониров».
Ранее стало известно, что во время домашнего матча 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2) болельщики «Арсенала» устроили потасовку на трибунах из-за разногласий по вопросу о необходимости дальнейшего пребывания Венгера на посту главного тренера клуба.
«Очень важно, что у „Арсенала“ такой тренер. Он не заслуживает то, что сейчас получает. Я понимаю, что болельщики могут думать не только о прошлом, но и о настоящем. Не думаю, что за последние 10 лет есть много тренеров, которые бы сделали столько, сколько он.
«Арсенал» очень обязан Венгеру, но люди часто об этом забывают. Мы должны уважать всё, что он сделал и делает для клуба», — цитирует Клиши The Guardian.