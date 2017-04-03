Касилья: Иско знает, что его магия очень нужна «Реалу»

Голкипер «Реала» Кико Касилья выступил за то, чтобы полузащитник Иско подписал новый контракт с мадридским клубом. Действующий контракт 24-летнего хавбека истекает в июне 2018 года.
«Он феноменальный игрок. Он показал это в матчах за сборную Испании, а теперь сделал то же самое в матче за „Реал“. Он показал великолепное самообладание в эпизоде со своим голом в ворота „Алавеса“. Нам нужны такие футболисты, и я думаю, что ему очень комфортно здесь, в „Реале“.
Он очень важен из-за той магии, которую приносит, выходя на поле. Иско очень нужен нам, и он это знает», — цитирует Касилью Goal.