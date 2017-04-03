Белоголовцев: события в Питере — повод болельщикам сплотиться и быть рядом

Известный актёр и шоумен, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал теракт в метро Санкт-Петербурга и поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «Оренбурга» в 21-м туре РФПЛ (3 апреля).
«Повлияет ли произошедшая трагедия в Санкт-Петербурге на явку болельщиков на матч с «Оренбургом»? Сложно сказать. В таких ситуациях нет каких-то чётких рецептов. Каждый сам должен решить для себя: идти на матч или нет. Сейчас не думать о событиях в Питере — сложно. Но, возможно, это событие – наоборот, очередной повод болельщикам сплотиться и быть рядом в трудную минуту.
Хотелось бы, чтобы «Спартак» сегодня много атаковал и показал зрелищную игру. По дождливой погоде бежать будет непросто, но нам, конечно, нужно побеждать. Необходимо в каждом матче доказывать своё лидерство», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Иваном Гаркушко.