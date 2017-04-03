Вейналдум — об игре «Эвертона»: желание травмировать игрока — это не футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу его команды над «Эвертоном» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии и раскритиковал «ирисок» за грубую игру.
«Мне трудно понять, почему некоторые футболисты „Эвертона“ играли так грубо. Я понимаю, когда кто-то играет жёстко, но не когда футболисты выходят на поле с целью нанести сопернику травму. По-моему, это плохо. Конечно, нужно играть жёстко и бороться, но желание травмировать игрока — это не футбол. При просмотре матча в записи я увидел несколько эпизодов, где судья должен был показать красную карточку», — цитирует Вейналдума Sky Sports.