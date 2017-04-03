Каррера: поздравил Зобнина с дублем, он улучшает свою игру раз за разом

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ. Дубль оформил Роман Зобнин.
«С чем связан выход в стартовом составе Луиса Адриано, а не Зе Луиша? Луис Адриано восстановился и был готов к игре. Я был намерен позволить играть ему не все 90 минут, хотел поменять его с Зе Луишем, просто обстоятельства повернулись так, что он был вынужден играть все 90 минут сегодня. Насколько я доволен игрой Реброва? Если бы я был им недоволен, он бы не играл.
Зобнин? Поздравил его. Это очень умный парень, настоящий профессионал, он улучшает свою игру раз за разом. Порой он бывает полезнее в центре, порой на фланге.
Что касается Тигиева, то он сыграл хороший матч. Он был немного скромный, когда мы атаковали. Но я поменял его не из-за этого, а из-за того, что он не был готов отыграть все 90 минут», — сказал Каррера на пресс-конференции.