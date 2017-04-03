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Кафельников: в VIP-ложе после гола Промеса все прослезились

3 апреля 2017, понедельник. 22:22. Футбол
Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором красно-белые победили «Оренбург».

«Игроки «Спартака» попали в маленький нокдаун, как в боксе бывает, только он затянулся на 25 минут. Ребята — молодцы, они отдали все силы, чтобы вырвать победу. Квинси Промес играл на высоком уровне, отрабатывал как на своей половине поля, так и на половине соперника. Судьба вознаградила его победным голом.

Тяжело оценивать игру Тигиева по первому матчу, но никаких серьёзных ошибок он не допустил. Играл так, как мог, ведь это дебютный матч в новой команде. Ещенко меня не впечатлил. Вот Рома Зобнин сыграл очень достойно. Я расстроился, когда Каррера заменил Джано, мне казалось, он очень сильно играет, но тренеру виднее.

Как реагировали в VIP-ложе после гола Промеса? Плакали! В моём боксе все точно прослезились. Федун сидит в соседнем боксе, не в моём», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Оренбург ФК Спартак Евгений Кафельников
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
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