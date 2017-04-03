Кафельников: в VIP-ложе после гола Промеса все прослезились

«Игроки «Спартака» попали в маленький нокдаун, как в боксе бывает, только он затянулся на 25 минут. Ребята — молодцы, они отдали все силы, чтобы вырвать победу. Квинси Промес играл на высоком уровне, отрабатывал как на своей половине поля, так и на половине соперника. Судьба вознаградила его победным голом.
Тяжело оценивать игру Тигиева по первому матчу, но никаких серьёзных ошибок он не допустил. Играл так, как мог, ведь это дебютный матч в новой команде. Ещенко меня не впечатлил. Вот Рома Зобнин сыграл очень достойно. Я расстроился, когда Каррера заменил Джано, мне казалось, он очень сильно играет, но тренеру виднее.
Как реагировали в VIP-ложе после гола Промеса? Плакали! В моём боксе все точно прослезились. Федун сидит в соседнем боксе, не в моём», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.