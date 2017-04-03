Нобоа: нужно подумать над результатами и понять, почему «Ростов» не забил

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 21-м туре РФПЛ.
«Нужно подумать над нашими результатами, почему не забили и сыграли снова вничью. Мы играем хорошо в обороне, у нас конструктивный футбол. Проблема в реализации, потому что моменты у нас есть. Не думаю, что уменьшились шансы на попадание в Лигу Европы, потому что соперники в таблице идут довольно плотно. Но «Ростову» всегда нужно выигрывать. Сейчас важно подумать на тренировках о реализации. Перед нами стоит цель – попасть в еврокубки и занять минимум четвёртое место», – передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.