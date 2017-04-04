Газинский: «Ростов» дома всегда играет агрессивно, «Краснодар» ждал прессинга

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончилась со счётом 0:0.
«Я не совсем согласен с тем, что „Ростов“ потерял очки. Была обоюдоострая игра, моменты возникали как у одних, так и у других ворот, поэтому 0:0 – это справедливый результат. «Ростов» дома всегда играет агрессивно, старается атаковать соперника с мячом, поэтому мы ждали прессинга с их стороны.
Является ли «Краснодар» фаворитом в борьбе за место в Лиге Европы? Нас рано называть фаворитами. Всё надо доказывать своей игрой на поле», — цитирует Газинского 161.ru.