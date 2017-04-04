Колодин может перейти в «Гомель»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин может продолжить карьеру в белорусском клубе «Гомель», сообщает KazFootball.
35-летний футболист в последнее время выступал за «Алтай». Ранее ходили слухи о его возможном переходе в «Оренбург», но данная информация не подтвердилась.
Воспитанник камышинского футбола начинал карьеру в волгоградской «Олимпии». В РФПЛ выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также выступал за саратовский «Сокол». В РФПЛ сыграл 244 матча, забил 20 мячей. В составе сборной России провёл 23 матча.