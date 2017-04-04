Промес превзошёл Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, забив победный гол на пятой добавленной минуте матча 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом», отличился за красно-белых в 39-й раз.
Промес обошёл по количеству забитых мячей бывшего форварда «Спартака» Артёма Дзюбу, ныне выступающего за «Зенит». Дзюбе потребовалось 166 матчей за «Спартак», чтобы забить 38 мячей, а Промес забил свой 39-й мяч в 81-й игре.
Промес занимает 38-е место в списке игроков «Спартака», забивших наибольшее количество голов за клуб в его истории. На первом месте по этому показателю Никита Симонян, который отличился в красно-белой футболке 160 раз.