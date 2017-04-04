Артуро Видаль: «Реал» не прижимается к воротам так же, как «Атлетико»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль проанализировал игру мадридского «Реала». Этим командам предстоит встретиться друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Матчи с «Реалом» будут отличаться от наших встреч с «Атлетико». «Реал» не прижимается к своим воротам так же, как «Атлетико». «Реал» — великая команда, которая должна выйти на поле и показать чемпионскую игру. Поэтому матч с этим соперником будет для нас приятным. Игра с равным противником всегда вызывает положительные эмоции. Мне кажется, в следующий раунд выйдет команда, которая будет играть с большей концентрацией», — цитирует Видаля AS.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.