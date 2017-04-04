Метцельдер: игроки «Боруссии» Д не относятся к прихотям Обамейянга негативно

Бывший защитник мадридского «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Шальке-04» Кристоф Метцельдер сомневается, что руководство дортмундцев применит к нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу серьёзные меры. В гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (1:1) габонский игрок отпраздновал гол в ворота соперника в маске Человека-паука от Nike. Ранее сообщалось, что клуб может наказать игрока, так как техническим спонсором «шмелей» является Puma.
«Обамейянг – большой экстраверт. И игроки «Боруссии» не относятся к его прихотям негативно, пока он забивает 30 голов за сезон. Но недовольство клуба поведением игрока также понятно», — цитирует Метцельдера SID.