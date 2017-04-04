КДК рассмотрит задержку матча «Спартак» — «Оренбург» на 4 минуты по вине гостей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы включены в повестку дня очередного заседания комитета по итогам матча 21-го тура «Спартак» — «Оренбург» (3:2).
«По матчу «Ростов» — «Краснодар» никаких замечаний не было. По матчу «Спартак» — «Оренбург» мы рассмотрим задержку на четыре минуты. Также болельщики хозяев использовали пиротехнику, это тоже будет включено в повестку», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.