Роджерс признался, что не спешит вернуться в АПЛ

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Суонси Сити» Брендан Роджерс признался, что не планирует в ближайшее время возвращаться к работе в Премьер-лиге. Ныне специалист является наставником «Селтика», с которым он выиграл чемпионат Шотландии.
«Когда-то я уеду в другой чемпионат, но пока я молод как специалист. Несколько лет назад я был очень амбициозен, но работа в „Селтике“ заставляет переоценить свои возможности. Когда я покину команду, я хочу оставить преемнику достойное наследство.
Однажды я вернусь в Премьер-лигу или буду работать за границей, но сейчас я сконцентрирован на „Селтике“. Мне здесь всё нравится, хочу дальше строить команду и добиваться новых побед», — цитирует Роджерса talkSPORT.