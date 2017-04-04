Джанаев из-за травмы не тренируется с «Ростовом»

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев в настоящее время не тренируется, так как не полностью восстановился от травмы. Об этом сообщил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.
«Сослан Джанаев пока не тренируется с командой. Вратарь не до конца залечил старую травму плеча», — сообщил Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 13 матчей, в которых пропустил девять мячей. На поле он не выходил с 27 ноября прошлого года.