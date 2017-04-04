«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Азербайджана Гараевым

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что московский клуб интересуется полузащитником «Карабаха» и сборной Азербайджана Гарой Гараевым.
«Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21 мая. До этого срока „Локомотив“ не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведётся постоянно.
Гараев? Мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в „Габале“. Представители „Локомотива“ побывали в Баку на матче Азербайджан — Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче.
Мы продолжаем следить за футболистом сборной Азербайджана, но пока не просите у меня конкретной информации», — цитирует Сёмина Azerifootball.
В текущем сезоне 24-летний Гараев провёл 16 матчей в чемпионате Азербайджана и не отметился результативными действиями.