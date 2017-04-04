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175 лет назад
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Симеоне признан лучшим тренером Примеры в марте
4 апреля 2017, вторник. 20:50.
Футбол
Главный тренер мадридского «Атлетико»
Диего Симеоне
признан лучшим наставником испанской Примеры в марте, информирует пресс-служба лиги.
В марте «Атлетико» провёл четыре матча в чемпионате Испании, в которых одержал три победы и один раз сыграл вничью, набрав 10 очков.
Фотография доступна в официальном аккаунте Примеры в «Твиттере»
Источник:
Примера
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Теги
Атлетико Мадрид
Диего Симеоне
Примера
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