Дубль Адуриса принёс «Атлетику» победу над «Эспаньолом»

«Атлетик» выиграл у «Эспаньола» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0.
В середине первого тайма Ариц Адурис открыл счёт, реализовав пенальти. На 37-й минуте Адурис оформил дубль, воспользовавшись передачей Эчебарии Беньята.
«Атлетик», набравший 50 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий шестым «Реал Сосьедад» на один балл и сыграв на матч больше. «Эспаньол» (43) — девятый.