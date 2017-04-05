Кан и Маттеус верят, что «Гамбург» сохранит прописку в Бундеслиге

Бывшие футболисты мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус и Оливер Кан поделились мнением о перспективах «Гамбурга» и некоторых других команд в чемпионате Германии. Кан и Маттеус полагают, что ганзейская команда сумеет сохранить прописку в элите немецкого футбола.
«Всё выглядит так, что «Гамбург» останется верным своей традиции и сможет играть в Бундеслиге в следующем сезоне», — приводит слова Кана Heidelberg24.
Маттеус в свою очередь сказал: «Гамбург», «Вольфсбург» и «Вердер» ещё не могут спать спокойно, однако им удастся остаться в Бундеслиге».
По итогам 27 туров национального первенства «Гамбург» набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.