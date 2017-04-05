Официальный обед «Реала» с «Атлетико» может быть отменён из-за Эрнандеса

Официальный обед с участием представителей мадридских «Реала» и «Атлетико» в день матча 31-го тура Примеры между этими командами может не состояться, сообщает Onda Cero.
Согласно информации источника, причиной этого может стать возможный переход защитника «Алавеса» Тео Эрнандеса в «Реал» за € 24 млн. Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Реал» уже достиг договорённости с игроком. У «Атлетико» вызвало недовольство то, как действовал в этой ситуации один из самых принципиальных соперников.
Очередное столичное дерби состоится 8 апреля на поле «Королевского клуба».