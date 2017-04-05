Тимощук составил тройку лучших украинских легионеров в истории чемпионата России

Экс-капитан, ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью «Чемпионату» назвал свою тройку лучших украинских легионеров в истории чемпионата России.
«Александр Горшков, Максим Калиниченко и Александр Спивак», — сказал Тимощук.
Горшков в составе «Зенита» выигрывал в России чемпионат (2007), Кубок (1998/99) и Суперкубок (2008), на международном уровне становился обладателем Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).
Калиниченко выигрывал со «Спартаком» в России чемпионат (2000, 2001) и Кубок (2003).
Спивак в составе «Зенита» в 2001 году становился бронзовым призёром чемпионата России, в 2003 году — серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка лиги. В его активе почти 200 матчей и более 40 голов за сине-бело-голубых.
Поводом для определения своеобразного рейтинга стала недавняя серия материалов «Чемпионата» о лучших легионерах чемпионата России с постсоветского пространства. В выпуске 10 лучших футболистов из Украины Тимощук занял первое место.